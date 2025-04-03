"У него было немало добродетелей". Именитый тренер из УПЛ рассказал о пропавшем без вести экс-футболисте

Несколько недель назад футбольная общественность Украины узнала об исчезновении на передовой бывшего игрока "Прикарпатья", "Динамо", "Днепра", "Черноморца", "Волыни" и сборной Украины Романа Максимюка. Сейчас он является одним из тех, кто пропал без вести во время выполнения боевого задания по защите Родины в районе Покровска Донецкой области. Последний раз 50-летний Максимюк выходил на связь более двух месяцев назад - 29 января. С тех пор о его дальнейшей судьбе ничего не известно.

В нашем футболе Роман Максимюк оставил яркий след благодаря уверенной и довольно эффективной игре как на клубном уровне, так и в национальной сборной. Он всегда отдавался на поле максимально, проявлял свой бойцовский характер в каждом матче. Именно эти, как и другие его добродетели, подкупали разных тренеров, которые были рады иметь в своих рядах этого футболиста. Одним из них был бывший игрок киевского "Динамо", а затем главный тренер донецкого "Шахтера" Анатолий Бышовец, который во второй половине 90-х работал в санкт-петербургском "Зените". Та команда имела в своем составе большое количество воспитанников украинского футбола, а ее капитаном был нынешний рулевой "Кривбасса" Юрий Вернидуб. В разговоре с корреспондентом UA-Футбол он вспомнил о совместных выступлениях с Максимюком.

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- Если человек играл в свое время в киевском "Динамо" и "Днепре" у Валерия Лобановского и Евгения Кучеревского, то такой факт говорит лишь о том, что это был сильный футболист. Его главными качествами были очень хорошая скорость, отличная игра левой ногой, остроумные передачи и удары по воротам. Максимюк никогда не боялся борьбы, он всегда шел до конца. У него было немало достоинств, которые позволяли ему играть в больших клубах. И не просто играть, а быть в каждой из команд лидером.

- Помните появление Романа Максимюка в вашей команде?

- Тонкостей его перехода в "Зенит" не знаю. Я был тогда футболистом, поэтому о подобных вещах мы не разговаривали. Однако хорошо помню, что он приехал в команду из Ивано-Франковской области. Тогда я был очень доволен, что нас, украинцев, в команде становится все больше и больше. Кроме нас с Максимюком тогда в "Зените" играли еще и Сергей Попов, Александр Горшков, Геннадий Попович, Александр Свистунов, Владимир Лебедь, потом был еще и Александр Бабий.

- Судьба была благосклонна к Максимюку в профессиональном плане, а вот в жизни ему пришлось пройти через много испытаний. Война стала одним из них...

- Могу выразить ему большую благодарность, как воину. Максимюк действительно смелый человек. Тем более, что его никто не забирал в ВСУ - он сам пошел на фронт, по призванию своего сердца. И воевал на самой горячей точке. То, что он пропал без вести, еще ни о чем не говорит. Хочется верить, что он жив и с ним все хорошо. Так иногда бывает на войне. Дай Бог, чтобы так оно и было. Лично я хочу поддержать семью Романа и призвать ее продолжать надеяться, что он жив и через некоторое время вернется. Возможно, он находится во вражеском плену. Все может быть. Тяжело об этом говорить... Однако это наша современная жизнь, и ее следует воспринимать такой, как она есть. Путин рассказывает, что вроде бы он хочет мира. Но на самом деле никакого мира он не хочет. Единственное, что ему хочется, так это быть императором и просто уничтожать украинскую нацию, каждого из украинцев и украинок. Так, как Гитлер уничтожал евреев. То, что происходит сейчас в Украине можно сравнить с тем, что происходило с этой нацией во время Второй мировой войны.