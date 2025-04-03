Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА

Сегодня, 3 апреля в Белграде прошел Конгресс УЕФА, где в частности, были проведены выборы в Исполком организации.

Президент УАФ Андрей Шевченко занял лишь 4-е место из 5. При этом в Исполком УЕФА проходят только лишь двое - представители Испании (Лузан Абаль Рафаэль) и Израиля (Моше Зуарес).

Кандидатуру Шевченко поддержали 15 стран-ассоциаций, 39 проголосовали против.

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Следовательно, в следующие 2 года Украина не будет иметь права голоса в Исполкоме УЕФА.

Напомним, что ранее Украину в Исполкоме УЕФА представлял экс-президент УАФ Андрей Павелко, но после смены руководства в УАФ Ассоциация еще в конце апреля 2024 года направила официальную просьбу отозвать Андрея Павелко из числа тамошних членов.