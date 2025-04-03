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Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА

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Глава УАФ потерпел неудачу

Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Сегодня, 3 апреля в Белграде прошел Конгресс УЕФА, где в частности, были проведены выборы в Исполком организации.

Президент УАФ Андрей Шевченко занял лишь 4-е место из 5. При этом в Исполком УЕФА проходят только лишь двое - представители Испании (Лузан Абаль Рафаэль) и Израиля (Моше Зуарес).

Кандидатуру Шевченко поддержали 15 стран-ассоциаций, 39 проголосовали против.

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Следовательно, в следующие 2 года Украина не будет иметь права голоса в Исполкоме УЕФА.

Напомним, что ранее Украину в Исполкоме УЕФА представлял экс-президент УАФ Андрей Павелко, но после смены руководства в УАФ Ассоциация еще в конце апреля 2024 года направила официальную просьбу отозвать Андрея Павелко из числа тамошних членов.

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Андрей Шевченко УЕФА УАФ
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
03.04.2025 в 16:19
Вот Андрея Павелко выбрали бы президентом уефа. Без не нужной волокиты в виде выборов
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Комментарии 7
oda1979 (Запорожье)
03.04.2025 в 16:19
Вот Андрея Павелко выбрали бы президентом уефа. Без не нужной волокиты в виде выборов
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0
0
наварін (Київ)
03.04.2025 в 16:25
Я не можу згадати,як вибирали Павелко, зато як його знімали... Зняття Павелка в УЕФА теж не добавили тренду проукраїни.
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0
0
наварін (Київ)
03.04.2025 в 16:15
А як на мене то більше вплинув на тренд антиукраїни цьогорічний виступ команд що представляли Україну в еврокубках, ніж вибір американського народу. Демократичний і альтернативний. На відміну від виборів голови УАФ.
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0
2
alex.belogubko (одесса)
03.04.2025 в 15:52
его и в Украине не обижают --хорошо кормят
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3
0
Romerik (YNWA)
03.04.2025 в 15:29
Ніби ми не розуміємо, чому так сталося. Зараз пішов тренд на антиукраїну, з приходом рижого клоуна. Цього. або наступного року активно будуть пропихати руsню назад у футбол. Вони навіть не хочуть, щоб хоч хтось був там проти з нашої сторони. І ізраїль навпаки, старається максимально прогинатися, як і в політичному плані так і у футбольному
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4
4
наварін (Київ)
03.04.2025 в 15:22
Конгрес УЕФА не оцінив демократизму приходу Андре-а до керма УАФ.
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1
2
Весела Дача (Кривий Ріг)
03.04.2025 в 15:15
sticker
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3
1

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