УАФ призывает УЕФА не снимать санкции с России

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола обратился с официальным письмом к представителям всех европейских футбольных национальных ассоциаций и УЕФА, в котором требует оставить в силе запрет на участие российских команд в международных турнирах.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что надеется на возвращение России в международный футбол.

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"Уважаемые коллеги! Мы обращаемся к УЕФА и всей европейской футбольной семье от имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества Украины.

Прежде всего свидетельствуем вам уважение и выражаем благодарность за поддержку и оказанную помощь на протяжении последних лет.

Мы благодарны футбольной семье за мгновенную реакцию в начале полномасштабной войны, которую развязала против нас Россия, а именно принятое в феврале 2022 года решение Исполкома УЕФА и Совета ФИФА об отстранении российских команд, как национальных сборных, так и клубов, от участия во всех международных соревнованиях и дальнейшее содержание в стороне международного футбола команд страны-агрессора в течение последних трех лет.

При этом, к сожалению, в течение этих лет уже несколько раз поднимался вопрос о пересмотре данного решения и происходили попытки частичной отмены ограничений, в частности, в части допуска к соревнованиям юношеских команд U-17.

Данным обращением мы обращаемся к вам с призывом о недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов в условиях продолжающейся агрессии РФ против Украины. Начиная с февраля 2022 года агрессия РФ продолжается непрерывно, и на сегодня отсутствуют явные предпосылки предполагать, что ее завершение приближается.

Война продолжается до сих пор, ежедневно безнаказанно унося жизни украинцев - футболистов, тренеров, арбитров, а также десятков тысяч простых граждан - в том числе детей, женщин, стариков, в их домах, больницах, детских садах, на улицах; разрушая как спортивную инфраструктуру, так и уничтожая целые города.

Ежедневно наша страна, наши граждане, дети страдают от воздушных тревог, обстрелов ракетами и дронами. Ежедневно гибнут десятки и сотни людей. Террор не останавливается и не прекращается ни на минуту. Враг разрушает все вокруг. И в данном аспекте речь не только об инфраструктуре, стадионах и зданиях. Речь о жизни. Агрессор разрушает, уничтожает и лишает жизни.

Ничего не изменилось с момента февраля 2022 года для любого пересмотра ранее принятых решений.

Этим обращением мы подчеркиваем, что решение Исполкома УЕФА в феврале 2022 года было взвешенным и однозначно справедливым, и остается актуальным до сих пор. В пользу этого свидетельствует ряд неоспоримых фактов.

Целый ряд стран - членов УЕФА на правительственном уровне не рассматривают возможности проведения матчей и участия в соревнованиях российских команд, учитывая меры безопасности.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в 2022 году отклонил апелляции РФС об отстранении российских команд от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, учитывая риски целостности проведения соревнований при условии участия в них россиян, против которых отказываются играть многие страны.

В ноябре 2022 года Европарламент своей резолюцией признал Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма.

Таким образом, возвращение россиян к соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность таких международных соревнований.

Обращаем ваше внимание и на другой важный аспект. Почти 20 000 украинских детей были незаконно вывезены, фактически депортированы захватчиками, на территорию РФ с оккупированных территорий Украины. Принимая во внимание эти факты, Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордера на арест высшего политического руководства РФ за незаконное принудительное перемещение украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Если кто-то из этих детей примет участие в соревнованиях под эгидой УЕФА в составе сборной РФ, это может сделать все европейское футбольное сообщество соучастниками международного преступления.

Кроме того, за эти три года мы были вынуждены неоднократно обращаться к вам по поводу случаев нарушения решения Исполкома УЕФА и Совета ФИФА по изоляции команд-представителей РФ, свидетельствующих о пренебрежении россиян к авторитету УЕФА и ФИФА как руководящих международных футбольных ассоциаций, пренебрежении ценностями и позицией членов европейской футбольной семьи.

Более того, представители РФ цинично нарушают и еще одно решение УЕФА - по АР Крым и временно оккупированных территорий Украины и неприкосновенности футбольных клубов из этих регионов, ведь на уровне Госдумы РФ было принято решение и совершен ряд действий, которые привели к незаконной интеграции клубов из Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в национальные чемпионаты России.

При этом, в данном аспекте в отношении РФС не было принято никаких мер, на соответствующие запросы УАФ не было получено никакого ответа, а российские клубы сохраняют свой средний коэффициент в европейских клубных соревнованиях (по состоянию на 2022 год), и также РФ продолжает получать выплаты солидарности УЕФА, не участвуя в соревнованиях. Неужели европейская футбольная семья солидарна с РФ, если продолжает осуществлять такие выплаты?"