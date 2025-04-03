Дания объявила новый пакет военной помощи Украине почти на $1 млрд

Правительство Дании выделит Украине пакет военной помощи стоимостью 6,7 млрд датских крон (около 897 млн евро). Помощь будет выделяться в течение 2025 - 2027 годов.

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

"Ситуация с безопасностью развивается стремительно. Поэтому крайне важно, чтобы Дания продолжала оказывать массовую поддержку Украине. С начала войны Дания была одной из стран, которая лидировала в донорской работе.

25-м пакетом пожертвований мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Я надеюсь, что наш пакет может вдохновить других союзников оказывать еще больше поддержки", - сказал министр обороны Троелс Лунд Поульсен.