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"Если был бы в форме", - Алиев заявил о желании возобновить карьеру

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Интересный опросник для Александра Алиева

"Если был бы в форме", - Алиев заявил о желании возобновить карьеру

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас играет за IGNIS в медиалиге, ответил на блиц-опрос "Было или не было" на различные футбольные темы.

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– Спор с журналистами?

– Конечно было.

– Забивал гол в свои ворота?

– Не было.

– Забивал гол из центра поля?

– Ну не прям из центра, с 45 [метров].

– Получал желтую за снятую футболку во время празднования?

– Да.

– Пробивал пенальти паненкой в официальном матче?

– Нет.

– Ссорился с партнером по команде прямо во время матча?

– Конечно.

– Забивал победный гол после выхода на замену?

– Да.

– Ссорился с тренерами на тренировке?

– Ну… было эмоционально, да.

– Хотел вернуться в большой футбол после завершения карьеры?

– Ну если бы был в форме, то да.

– Забывал взять бутсы на игру?

– Нет.

– Отказывался выходить на замену?

– Нет.

– Заступался за партнеров в драке на поле?

– Всегда.

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Александр Алиев
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.04.2025 в 19:10
Одессе ты бы не помешал удар у тебя классный мог бы помочь ЧО вылезти из ямы куда загнал их Бабич
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.04.2025 в 19:10
Одессе ты бы не помешал удар у тебя классный мог бы помочь ЧО вылезти из ямы куда загнал их Бабич
Ответить
0
0

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