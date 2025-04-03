Bloomberg: Торговые пошлины Трампа больше всего нанесли удар по американской экономике

Введение новых пошлин администрацией Дональда Трампа привело к серьезным потерям для американских активов, вызвав падение фондовых индексов и снижение курса доллара.

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Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, фьючерсы на фондовые индексы США снизились более чем на 4% из-за введения новых пошлин администрацией Дональда Трампа, что вызвало ослабление курса доллара и падение доходности 10-летних казначейских облигаций до самого низкого уровня с октября прошлого года.

Между тем европейские и азиатские рынки понесли меньшие потери. Европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,9%, но евро укрепилось на 2,2% относительно доллара, а японская иена поднялась на 1,9%. За день доллар пережил худший спад за последние два года, поскольку инвесторы настраиваются на возможные негативные экономические последствия.

Эксперт из National Australia Bank Ltd Рэй Эттрилл отметил, что усиление опасений относительно экономического роста в США из-за новых пошлин и падения фондовых индексов ведет к ослаблению доллара, который теряет свою традиционную поддержку как резервная валюта.

Сообщается, что американский фондовый рынок уже находился в состоянии нестабильности, но новые меры только усугубили ситуацию. С начала года S&P 500 потерял 3,6%, а Nasdaq 100 - 7%. Технологические компании США также понесли убытки. Зато европейский DAX вырос на 10% в 2025 году.

На фоне этих событий инвесторы активно ищут безопасные активы, ожидая возможных контрмер со стороны других стран.