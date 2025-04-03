УЕФА на данный момент не рассматривает возвращение России к международным соревнованиям, - AS
На Конгрессе этот вопрос не обсуждался
Фото: uefa.com
В четверг, 3 апреля, в Белграде состоялся Конгресса УЕФА, и по слухам, на нем за кулисами якобы обсуждалось возможное возвращение России к международным соревнованиям в случае прекращения огня в войне с Украиной.
После Конгресса российские пропагандистские СМИ начали писать, что президент УЕФА Александр Чеферин готов вернуть Россию в международный футбол.
Впрочем, как сообщает испанское издание AS, на данный момент такая возможность не рассматривается и что россияне останутся вне клубных и национальных соревнований.
Россия пока остается вне турниров УЕФА, несмотря на то, что президент ее федерации Александр Дюков, также являющийся президентом "Газпрома", остался в Исполнительном комитете.
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"На данный момент ситуация с отстранением российских команд, не изменилась. Россия продолжает войну против Украины, нарушая международное право", - заявил президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф перед Конгрессом УЕФА. Его видение также придерживается УЕФА.
Также отметим, что президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА высказался
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