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УЕФА на данный момент не рассматривает возвращение России к международным соревнованиям, - AS

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На Конгрессе этот вопрос не обсуждался

УЕФА на данный момент не рассматривает возвращение России к международным соревнованиям, - AS

Фото: uefa.com

Новина українською

В четверг, 3 апреля, в Белграде состоялся Конгресса УЕФА, и по слухам, на нем за кулисами якобы обсуждалось возможное возвращение России к международным соревнованиям в случае прекращения огня в войне с Украиной.

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После Конгресса российские пропагандистские СМИ начали писать, что президент УЕФА Александр Чеферин готов вернуть Россию в международный футбол.

Впрочем, как сообщает испанское издание AS, на данный момент такая возможность не рассматривается и что россияне останутся вне клубных и национальных соревнований.

Россия пока остается вне турниров УЕФА, несмотря на то, что президент ее федерации Александр Дюков, также являющийся президентом "Газпрома", остался в Исполнительном комитете.

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"На данный момент ситуация с отстранением российских команд, не изменилась. Россия продолжает войну против Украины, нарушая международное право", - заявил президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф перед Конгрессом УЕФА. Его видение также придерживается УЕФА.

Также отметим, что президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА высказался о возвращении России в футбол в случае прекращения войны.

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Россия УЕФА война с россией
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.04.2025 в 19:34
за кончите гражданскую войну а потом подумают через сколько лет вас допустить --это так сразу не решается
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.04.2025 в 19:34
за кончите гражданскую войну а потом подумают через сколько лет вас допустить --это так сразу не решается
Ответить
0
0

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