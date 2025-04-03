Президент УЕФА Чеферин высказался о сроках возвращении России в международный футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на прямой вопрос о возвращении российских сборных и клубов в футбол.

"Я говорил об этом много раз, и повторюсь снова. Когда война завершится, Россия вернется. Решение будет приниматься вместе с ФИФА", - сказал Чеферин на пресс-конференции после завершения конгресса УЕФА.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорейшее возвращение России в футбол.

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