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Президент УЕФА Чеферин высказался о сроках возвращении России в международный футбол

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Президент УЕФА ответил на прямой вопрос

Президент УЕФА Чеферин высказался о сроках возвращении России в международный футбол

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на прямой вопрос о возвращении российских сборных и клубов в футбол.

"Я говорил об этом много раз, и повторюсь снова. Когда война завершится, Россия вернется. Решение будет приниматься вместе с ФИФА", - сказал Чеферин на пресс-конференции после завершения конгресса УЕФА.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорейшее возвращение России в футбол.

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В свою очередь исполнительный комитет УАФ обратился с официальным письмом к представителям всех европейских футбольных национальных ассоциаций и УЕФА "с призывом к недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов в условиях продолжающейся агрессии России против Украины".

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