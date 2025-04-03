Президент УЕФА Чеферин высказался о сроках возвращении России в международный футбол
Президент УЕФА ответил на прямой вопрос
фото из свободных источников
Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на прямой вопрос о возвращении российских сборных и клубов в футбол.
"Я говорил об этом много раз, и повторюсь снова. Когда война завершится, Россия вернется. Решение будет приниматься вместе с ФИФА", - сказал Чеферин на пресс-конференции после завершения конгресса УЕФА.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино
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В свою очередь исполнительный комитет
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