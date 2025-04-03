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Зеленский назвал "красные линии" Украины на переговорах с РФ

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Зеленский назвал "красные линии" Украины на переговорах с РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время будущих переговоров с РФ о завершении войны Украина не признает оккупированные территории российскими и не согласится на сокращение армии.

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Об этом он сообщил во время встречи с руководителями территориальных громад Черниговщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас приоритет - наша сильная армия. Поэтому это (для нас) "красная линия" - никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, которое есть сегодня. Большая армия, которая в три раза больше, чем (была) в начале войны. Армия, которая может только модернизироваться. Вот какие изменения могут быть после окончания войны", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что приоритетной "красной линией" Украины на будущих мирных переговорах станет и непризнание оккупированных территорий российскими.

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"Другие геополитические вещи - это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, русскими. Это украинские территории, это для нас одна из главных "красных линий". В любом случае, это временно оккупированные территории", - сказал глава государства.

Президент также акцентировал, что справедливый мир наступит тогда, когда все территории вернутся.

"Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем... Я думаю, что наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", - предположил Зеленский.

Он добавил, что Украина будет работать над наказанием военных преступников.

"Другое дело, что кто будет с нами в этом. Это уже зависит от достоинства и морали других партнеров, а не Украины", - добавил украинский лидер.

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