Зеленский: Курская операция - это один из крупнейших украинских результатов за время войны

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области, пообщался с командирами относительно основных потребностей и поставки техники.

Об этом говорится в видеообращении Зеленского 3 апреля.

Глава государства сообщил, что сегодня посетил Сумскую область, "одно из направлений, где многое решается".

Президент напомнил, что с августа прошлого года украинские подразделения ведут боевые действия на территории врага. Он назвал Курскую операцию одним из крупнейших украинских результатов за время этой войны.

"С августа прошлого года наши подразделения ведут боевые действия на территории врага - это один из крупнейших украинских результатов за время этой войны. Абсолютно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла.

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Говорили сегодня с командирами подразделений наших на этом направлении - основные потребности, дополнительное обеспечение, поставки техники, дроны, оперативные вопросы. Работаем для защиты наших позиций. Знаем, на что рассчитывает враг", - сказал Зеленский.