"Нужно, чтобы он несколько матчей провел в УПЛ и я приглашу его в сборную": Дулуб нашел для Динамо опорника

Белорусский тренер Олег Дулуб назвал футболиста, который по стилю игры идеально подойдет киевскому "Динамо".

"Когда я только пришел в ФК "Львов", Крушинский играл левого защитника. Как-то на тренировке нам нужен был нейтральный. Мы поставили его нейтральным на позицию опорного полузащитника. Десять минут, которые оставались, он отыграл без ошибок. Я говорю: "Боря, а почему ты раньше играл на позиции левого центрального защитника? Ты же опорник". – "Тренеры так ставили, но мне самому эта позиция не нравится. Я – опорный". После этого мы его наигрывали именно опорником. Он имеет фантастическую стартовую скорость. В УПЛ такой нет ни у кого! Но у Крушинского была проблема с носом, в детстве сломал перегородку. Он вообще им не дышал. Наш врач Роман Абрамович посмотрел и говорит: "Нужна операция". В межсезонье ему хирургическое вмешательство, но все равно дышать не может. Тогда врач обнаружил, что у него неправильно установлены брекеты. Как только поставили новые брекеты, проблема решилась”.

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"Помню, как в 2022 году мы поехали на сборы в Турцию. Крушинский и Довгий фантастически играли в связке. Один выполнял большой объем работы, другой выбегал из глубины. На спарринге с "Динамо" (Батуми) присутствовал тогдашний тренер сборной Украины Петраков. Чемпион Грузии до этого обыграл на сборах все клубы УПЛ, с которыми играл, а с Крушинским они ничего не могли сделать. Они в паре с Довгим обыграли тройку опорных полузащитников "Динамо". Петраков увидел, как играет Крушинский и спрашивает: "Кто этот парень?" – "Крушинский" – "Знаю такого. Нужно, чтобы он несколько матчей провел в УПЛ и я приглашу его в сборную". Но потом случилась полномасштабная война, а потом Петраков покинул сборную. Тот Крушинский, который сейчас в "Полесье", не дотягивает до того, что был в 2022 году на сборах".

"Трудно сказать, что с ним произошло. Крушинский имел силу, оброс мышцами, но при этом не потерял скорости. Возможно, в "Полесье" нужен игрок под него, каким был Алексей Довгий, способный давать объем и поддерживать молодого партнера, будучи для него живым примером профессионального отношения. А может во "Львове" ему больше подходил тренировочный процесс, в котором акцент делался как раз на скорость. По стилю игры ему подходит "Динамо" (Киев). Ему нужна команда, где тренировочный процесс связан на скорости, а не на выносливости, которая будет истощать таких игроков, как Крушинский. Борис идеально подойдет для еврокубков на позициях "восьмерки" или "десятки". Он может хорошо действовать из глубины. А если сравнивать с Буяльским, то Виталий гораздо более тонкий игрок”, – рассказал специалист.

Крушинский провел в текущем сезоне 25 матчей во всех сезонах.