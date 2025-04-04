Журналист: Не переживаю за судьбу Динамо, если Суркисы захотят его продать

Комментатор Игорь Цыганык порассуждал на тему, что будет с "Динамо" "после Суркисов".

"Динамо" – это странообразующее предприятие с советских времен. И всегда будет много людей, которые захотят его подхватить, потому что это самый быстрый способ популяризировать себя. Я уверен, что Суркисы не оставят клубу долги. И любой человек, имеющий немного денег, скажет: “Я хочу “Динамо”.

"Когда ты в "Динамо", у тебя сразу армия болельщиков. Это самый спортивный бренд в истории Украины. И он останется еще на долгие годы. Поэтому я не переживаю вообще за судьбу "Динамо", даже если Суркисы захотят его продать", – сказал Цыганык.

Игорь Суркис президент клуба с 2002 года.