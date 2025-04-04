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Шапаренко назвал одноклубника, который может стать классным тренером

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Шапаренко назвал одноклубника, который может стать классным тренером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко в экспресс-формате ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Какая твоя любимая компьютерная игра детства?

– Counter-Strike.

– Первая версия FIFA, в которую сыграл?

– 2007-й, наверное.

– Какая была твоя первая футбольная форма?

– "Милан", Шевченко.

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– Помнишь свой дебютный матч в основной команде "Динамо"?

– Конечно, матч против "Зірки" на выезде.

– Помнишь свой дебютный матч за сборную Украины?

– Да, против Марокко.

– Что почувствовал, когда тебя впервые вызвали в сборную?

– Был на седьмом небе от счастья.

– Кто из игроков "Динамо" имеет потенциал стать классным тренером?

– Андрей Ярмоленко.

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– Какой игрок стал для тебя кумиром детства?

– Шевченко, как и у всех, наверное, украинских детей.

– Помнишь первую игру, когда ты его увидел?

– Честно, не помню. Но помню нарезки, когда он "Ювентусу" забил гол в ворота Буффона.

– Какие качества Андрея Шевченко ты хотел бы перенять?

– Лидерство.

В нынешнем сезоне УПЛ Шапаренко провел 15 матчей.

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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