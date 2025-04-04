Шапаренко назвал одноклубника, который может стать классным тренером
Предпосылки для этого есть
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко в экспресс-формате ответил на вопросы клубной пресс-службы.
– Какая твоя любимая компьютерная игра детства?
– Counter-Strike.
– Первая версия FIFA, в которую сыграл?
– 2007-й, наверное.
– Какая была твоя первая футбольная форма?
– "Милан", Шевченко.
– Помнишь свой дебютный матч в основной команде "Динамо"?
– Конечно, матч против "Зірки" на выезде.
– Помнишь свой дебютный матч за сборную Украины?
– Да, против Марокко.
– Что почувствовал, когда тебя впервые вызвали в сборную?
– Был на седьмом небе от счастья.
– Кто из игроков "Динамо" имеет потенциал стать классным тренером?
– Андрей Ярмоленко.
– Какой игрок стал для тебя кумиром детства?
– Шевченко, как и у всех, наверное, украинских детей.
– Помнишь первую игру, когда ты его увидел?
– Честно, не помню. Но помню нарезки, когда он "Ювентусу" забил гол в ворота Буффона.
– Какие качества Андрея Шевченко ты хотел бы перенять?
– Лидерство.
В нынешнем сезоне УПЛ Шапаренко провел 15 матчей.
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