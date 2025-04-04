Потери росармии в войне превысили 920 тысяч - Генштаб ЗСУ
Сегодняшний отчет от ведомства
Генштаб ВСУ
Украинские защитники уничтожили за минувшие сутки еще 1380 оккупантов. В целом Россия уже потеряла в Украине 920 950 военных.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.04. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 920950 (+1380)
- танков - 10528 (+7)
- боевых бронированных машин - 21932 (+30)
- артиллерийских систем - 25663 (+38)
- РСЗО - 1349 (+1)
- средства ПВО - 1123 (+0)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 335 (+0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 31669 (+72)
- крылатые ракеты - 3123 (+0)
- корабли / катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 42841 (+66)
- специальная техника - 3787 (+0)
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