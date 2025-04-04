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Потери росармии в войне превысили 920 тысяч - Генштаб ЗСУ

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Потери росармии в войне превысили 920 тысяч - Генштаб ЗСУ

Генштаб ВСУ

Новина українською

Украинские защитники уничтожили за минувшие сутки еще 1380 оккупантов. В целом Россия уже потеряла в Украине 920 950 военных.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.04. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 920950 (+1380)
  • танков - 10528 (+7)
  • боевых бронированных машин - 21932 (+30)
  • артиллерийских систем - 25663 (+38)
  • РСЗО - 1349 (+1)
  • средства ПВО - 1123 (+0)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 335 (+0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 31669 (+72)
  • крылатые ракеты - 3123 (+0)
  • корабли / катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42841 (+66)
  • специальная техника - 3787 (+0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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