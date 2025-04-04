Силы ПВО сбили ночью более 40 дронов - Воздушные силы
Чуть менее половины от количества сбитых - локально потеряны
Генштаб
В ночь на 4 апреля Россия запустила 78 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 42 шахедов и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. 22 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.
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