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Силы ПВО сбили ночью более 40 дронов - Воздушные силы

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Чуть менее половины от количества сбитых - локально потеряны

Силы ПВО сбили ночью более 40 дронов - Воздушные силы

Генштаб

Новина українською

В ночь на 4 апреля Россия запустила 78 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 42 шахедов и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. 22 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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