Украина вскоре получит дополнительные F-16

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украина получит дополнительные истребители F-16.

"Есть больше F-16, которые готовятся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, которые проходят подготовку".

Каволи обратил внимание, что Украина активно использует F-16, они летают «ежедневно». Истребители активно используют во время отражения российских массированных обстрелов и атак на позиции оккупантов:

"Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран - Нидерландов, Дании", - отметил генерал.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал новые поставки западных истребителей F-16 на 2025 год по итогам разговора с нидерландским коллегой.