  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина вскоре получит дополнительные F-16
В тренде

Украина вскоре получит дополнительные F-16

Общие новости
Обновлено

Намечаются новые поставки

Украина вскоре получит дополнительные F-16

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украина получит дополнительные истребители F-16.

"Есть больше F-16, которые готовятся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, которые проходят подготовку".

Каволи обратил внимание, что Украина активно использует F-16, они летают «ежедневно». Истребители активно используют во время отражения российских массированных обстрелов и атак на позиции оккупантов:

"Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран - Нидерландов, Дании", - отметил генерал.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал новые поставки западных истребителей F-16 на 2025 год по итогам разговора с нидерландским коллегой.

По теме
yellow-arrow
Силы ПВО сбили ночью более 40 дронов - Воздушные силы
yellow-arrow
Потери росармии в войне превысили 920 тысяч - Генштаб ЗСУ
yellow-arrow
Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
Украина США НАТО F-16 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
c-span.org
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости