Украина вскоре получит дополнительные F-16
Намечаются новые поставки
Getty Images/Global Images Ukraine
Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украина получит дополнительные истребители F-16.
"Есть больше F-16, которые готовятся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, которые проходят подготовку".
Каволи обратил внимание, что Украина активно использует F-16, они летают «ежедневно». Истребители активно используют во время отражения российских массированных обстрелов и атак на позиции оккупантов:
"Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран - Нидерландов, Дании", - отметил генерал.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал новые поставки западных истребителей F-16 на 2025 год по итогам разговора с нидерландским коллегой.
Популярное сейчас
- Не Черновцы. У Буковины есть несколько вариантов проведения домашнего кубкового матча с Динамо
- Зеленский: Курская операция - это один из крупнейших украинских результатов за время войны
- Клуб-сенсация Первой лиги может перехватить тренера из УПЛ
- Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия украинцев, - опрос
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей