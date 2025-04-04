Сравнил с танковым корпусом США. Генерал НАТО сделал заявление о потерях РФ в войне

Россия потеряла более 4 000 танков во время войны против Украины. Это почти танковый корпус США.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто поражают", - сказал он во время слушаний в комитете Сената США.

Также Каволи прокомментировал, что произойдет, если Вашингтон откажет Киеву в предоставлении большей военной и разведывательной помощи, как это уже было сделано после ссоры Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Очевидно, что это будет иметь быстрое и пагубное влияние на их способность вести боевые действия", - ответил генерал.

Впрочем, возможность поражения Украины в войне с РФ Каволи отверг.

"В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт", - подчеркнул генерал НАТО.

По информации Генштаба ВСУ, Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения 10 528 танков.



Читайте такжеУкраина вскоре получит дополнительные F-16