"Украину и меня лично не хотят видеть из-за политических аспектов". Шевченко отреагировал на поражение на выборах в исполком УЕФА

Президент УАФ Андрей Шевченко сделал заявление после поражения на вчерашних выборах в Исполком УЕФА , которые состоялись во время конгресса организации в сербском Белграде.

"Прежде всего, я еще раз хочу поблагодарить региональные ассоциации футбола и Исполком УАФ, которые выдвинули меня кандидатом в члены Исполнительного комитета УЕФА.

Также благодарен нашей команде за эти два месяца кампании, а национальным ассоциациям - за возможность встретиться лично или пообщаться практически с каждым. Я получил много поддержки от коллег в борьбе за место в исполкоме.

На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом - спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола и я о футболе.

Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось дальнейшими событиями на самом Конгрессе.

В связи с этим я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину. Ведь это было голосование не только за меня как кандидата, но и за всю нашу страну.

Мы не изменим своей позиции и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы и в дальнейшем будем вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества".