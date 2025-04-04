"Украину и меня лично не хотят видеть из-за политических аспектов". Шевченко отреагировал на поражение на выборах в исполком УЕФА
Назвал причину
УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко сделал заявление после
"Прежде всего, я еще раз хочу поблагодарить региональные ассоциации футбола и Исполком УАФ, которые выдвинули меня кандидатом в члены Исполнительного комитета УЕФА.
Также благодарен нашей команде за эти два месяца кампании, а национальным ассоциациям - за возможность встретиться лично или пообщаться практически с каждым. Я получил много поддержки от коллег в борьбе за место в исполкоме.
На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом - спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола и я о футболе.
Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось дальнейшими событиями на самом Конгрессе.
В связи с этим я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину. Ведь это было голосование не только за меня как кандидата, но и за всю нашу страну.
Мы не изменим своей позиции и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы и в дальнейшем будем вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества".
Напомним, по итогам выборов Шевченко занял лишь 4-е место из 5. В следующие 2 года Украина не будет иметь права голоса в Исполкоме УЕФА.
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