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Трамп заявил, что Зеленский и Путин "готовы заключить соглашение" о прекращении войны

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Правда снова без какой-либо конкретики

Трамп заявил, что Зеленский и Путин "готовы заключить соглашение" о прекращении войны

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы российско-украинская война прекратилась как можно быстрее, и лидеры Украины и РФ "готовы заключить соглашение".

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Об этом он сказал журналистам на борту самолета, направляясь из Вашингтона в Майами, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, он "недавно" разговаривал с Зеленским.

"Я думаю, что он (Зеленский - ред.) готов заключить сделку. И я думаю, что президент Путин готов заключить сделку, и мы остановим убийства тысячи молодых людей в неделю", - сказал Трамп.

Он добавил, что США хотят, чтобы война в Украине прекратилась как можно быстрее, и что есть "определенный прогресс" в этих разговорах.

На вопрос о переговорах с представителем Путина Кириллом Дмитриевым Трамп ответил, что не обсуждает конкретных лиц.

"Я просто скажу вам, что есть много хороших разговоров об Украине, России", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что Европа не преуспела в отношениях с Путиным, "но я думаю, что я добьюсь успеха".

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