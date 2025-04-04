На Днепропетровщине взорвали авто депутата горсовета, он умер в больнице
Дело квалифицировано как теракт
facebook.com/PoliceDniproRegion
На Днепропетровщине взорвался автомобиль чиновника, в результате чего пострадал он и его жена.
Об этом сообщили в полиции области.
"Сообщение о взрыве поступило в милицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля - местный чиновник - и его жена получили ранения.
На место выехал первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что речь идет о 61-летнем начальнике Левобережной администрации горсовета Юрие Федько и его жене.
Позже стало известно, что "Во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от "Пропозиції" Юрий Федько умер в больнице.
Поиция квалифицировала событие как теракт, открыто уголовное производство. Правоохранители отрабатывают три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность", - говорится в сообщении.
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