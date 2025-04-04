"Украинский футбол живет своей жизнью". Известный комментатор рассказал, как совмещает работу со службой в ВСУ

Комментатор и военнослужащий ВСУ Роберто Моралес рассказал об опыте совмещения работы со службой, а также оценил состояние дел украинского футбола во время войны.

"Украинский футбол живет своей жизнью. Кстати, он всегда жил своей жизнью — довольно специфической, не очень привязанной к экономике и реалиям страны. Наш футбол — это не про бизнес, это — игра амбиций. Деньги, которые там находятся по сей день, это все равно, что на богатом тщеславии сжигается. Так было всегда. Я вообще не имею ничего против проведения чемпионата Украины по футболу. Важно ли это сейчас для страны? Да нет, не важно. Но, если все закрыть, что есть в индустрии развлечений, то разве станет легче? Все равно во время различных войн страны, которые хоть как-то могли что-то проводить, делали это. Я четко понимаю все недостатки футбольных клубов и нашей футбольной организации. Почему-то говорят, что эти недостатки начинаются с УАФ, но это лишь верхушка. Все начинается в областных ассоциациях. Там такое, что даже страшно подумать. Но не верю, что станет легче, если это все разогнать".

"Совмещать работу комментатора со службой было довольно-таки просто. Когда я был в 41-м отдельном стрелковом батальоне, то посылали запрос на комбата через начальника штаба, который интересовался футболом. Если комбат шел на встречу — меня отпускали. Это считалось, как часть моего ежегодного отпуска. Это не могло быть командировкой, потому что у воинской части нет цели поехать и порекомендовать футбол. В 2023 году была одна интересная история, когда пришел запрос, чтобы меня отпустили прокомментировать матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. Резолюция от комбата была лаконичной: "Динамо" — чемпион".

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Роберто Моралес с 2015 по 2016 год служил в армии в зоне АТО. А с мая 2023 года он присоединился к рядам ВСУ.