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Россия получила за прошлый сезон от УЕФА более 5.5 млн евро финансовых выплат

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О выплатах России говорится в ежегодном финансовом отчете УЕФА

Россия получила за прошлый сезон от УЕФА более 5.5 млн евро финансовых выплат

фото из свободных источников

Новина українською

УЕФА, несмотря на отстранение России от международных соревнований, продолжает выплачивать РФС различные финансовые выплаты.

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Так, на Конгрессе УЕФА, который прошел 3 апреля, руководство организации представило финансовый отчет, в котором говорилось о выплатах всем членам УЕФА за сезон 2023/2024 гг.

В документе говорится, что Россия получила более 5,5 млн евро. Из этой суммы 3,3 млн евро пойдут на помощь в финансировании клубов.

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На финансирование сборной России поступило 1,4 млн евро. Также 700 тысяч евро выплатили РФС в рамках программы HatTrick для инвестиций в проекты в развитие футбола.

Интересно, что Беларусь, согласно отчету, получила от УЕФА даже большую суму – 7.900 млн евро.

Также напомним, что несмотря на отстранение всех российских клубов от еврокубков, в УЕФА начисляют России коэффициенты.

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УЕФА РФС война с россией
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
04.04.2025 в 19:57
Так краще взагалі не грати в Європі і бабки будуть капати.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
04.04.2025 в 19:57
Так краще взагалі не грати в Європі і бабки будуть капати.
Ответить
0
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