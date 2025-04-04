Россия получила за прошлый сезон от УЕФА более 5.5 млн евро финансовых выплат

УЕФА, несмотря на отстранение России от международных соревнований, продолжает выплачивать РФС различные финансовые выплаты.

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Так, на Конгрессе УЕФА, который прошел 3 апреля, руководство организации представило финансовый отчет, в котором говорилось о выплатах всем членам УЕФА за сезон 2023/2024 гг.

В документе говорится, что Россия получила более 5,5 млн евро. Из этой суммы 3,3 млн евро пойдут на помощь в финансировании клубов.

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На финансирование сборной России поступило 1,4 млн евро. Также 700 тысяч евро выплатили РФС в рамках программы HatTrick для инвестиций в проекты в развитие футбола.

Интересно, что Беларусь, согласно отчету, получила от УЕФА даже большую суму – 7.900 млн евро.

Также напомним, что несмотря на отстранение всех российских клубов от еврокубков, в УЕФА начисляют России коэффициенты.