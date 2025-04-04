УАФ получила от УЕФА за сезон 2023/24 более 10.5 млн евро

3 апреля в Белграде прошел Конгресс УЕФА, на котором руководство организации, среди прочего, представило финансовый отчет. В нем говорилось о выплатах всем членам УЕФА за сезон 2023/2024.

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Так, согласно официальным данным, Украина (УАФ) получила от УЕФА за минувший сезон 10 млн 674 тысячи евро.

Из них – 1.7 млн евро – ежегодный платеж солидарности для национальных ассоциаций, в том числе и за выступление на ЕВРО-2024. Остальная сумма – различные выплаты в стороны различных программ развития клубов, сборных, в том числе и программа HatTrick для инвестиций в проекты в развитие футбола.

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