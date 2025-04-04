"Трамп не будет вести переговоры бесконечно", - госсекретарь США предупредил Россию

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио говорит, что администрация президента Дональда Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны, но не будет ждать вечно.

Об этом Рубио заявил по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 4 апреля, цитирует "Европейская правда".

"Вот, что хочет сделать президент. Он хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Возможно закончить эту войну на условиях, допустимых для обеих сторон. Если обе стороны согласятся. И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и мы скоро будем знать через недели, а не месяцы, готова ли Россия к миру", - сказал Рубио.

По словам госсекретаря, сейчас США смотрят на Россию и добавил, что если у них будет "тактика ожидания и затягивания", то США не будут заинтересованы в этом, а Трамп не будет проводить переговоры бесконечно.

Рубио отметил, что конкретных дат по договоренностям он не может назвать и отметил, что должны быть "адекватные" условия прекращения огня.

"Если вы заинтересованы в мире, вы прекращаете воевать. И вы выдвигаете условия, на которых вы готовы прекратить войну, и это должны быть разумные условия, так? Не безумные вещи. Если вы заинтересованы в мире, вы так и делаете. Если вы не заинтересованы в мире, то вы затягиваете время, придумываете отговорки и тянете время", - сказал он.

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Также он сказал, что "если завтра мы проснемся и увидим, что Россия начала масштабное наступление - это будет достаточно четкий знак, что они не заинтересованы в мире".

"Этого пока не произошло. Будем надеяться, что этого и не произойдет. Мы хотим понять, действительно ли они хотят мира. Если да - путь к миру существует, и мы готовы помочь. Если же нет - лучше узнать об этом раньше, чтобы мы могли соответственно скорректировать нашу политику", - подытожил госсекретарь США.