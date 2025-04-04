  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия ударила баллистикой по жилому микрорайону Кривого Рога: много погибших и раненых
В тренде

Россия ударила баллистикой по жилому микрорайону Кривого Рога: много погибших и раненых

Общие новости
Обновлено

На данный момент известно о 14 погибших, среди них - трое детей

Россия ударила баллистикой по жилому микрорайону Кривого Рога: много погибших и раненых

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Уже известно о десятках погибших и раненых.

Читайте такжеНа Днепропетровщине взорвали авто депутата горсовета, он умер в больнице

Об этом сообщают Telegram-каналы начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Вечером пятницы в ряде областей был объявлен сигнал тревоги. Воздушные силы предупреждали о применении баллистического вооружения с юго-востока. В этот момент мониторинговые каналы сообщили, что в Кривом Роге прогремел взрыв.

"Враг ударил по Кривому Рогу. Выясняем обстоятельства. Детали позже. До отбоя находиться в безопасных местах", - сообщил тогда Лысак.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Местные жители начали сообщать, что россияне ударили по заведению общественного питания, в котором, вероятно, находилось большое количество людей.

По данным Вилкула, россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона города. Также известно, что в результате удара в городе повреждены многоэтажки и начался пожар.

Лысак уточнил, что в городе горят машины и гаражи.

По состоянию на 19:57 известно, что в результате вражеского обстрела погибли 14 человек, среди них - трое детей. Еще более 50 получили ранения.

"На сейчас уже 12 погибших, раненых более 50", - сообщил Вилкул.

Через некоторое время Лысак уточнил, что среди погибших - трое детей. Он также заявил, что количество жертв и пострадавших постоянно увеличивается.

По теме
yellow-arrow
"Трамп не будет вести переговоры бесконечно", - госсекретарь США предупредил Россию
yellow-arrow
УАФ получила от УЕФА за сезон 2023/24 более 10.5 млн евро
yellow-arrow
Россия получила за прошлый сезон от УЕФА более 5.5 млн евро финансовых выплат
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости