Россия ударила баллистикой по жилому микрорайону Кривого Рога: много погибших и раненых
На данный момент известно о 14 погибших, среди них - трое детей
фото из соцсетей
Российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Уже известно о десятках погибших и раненых.
Об этом сообщают Telegram-каналы начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Вечером пятницы в ряде областей был объявлен сигнал тревоги. Воздушные силы предупреждали о применении баллистического вооружения с юго-востока. В этот момент мониторинговые каналы сообщили, что в Кривом Роге прогремел взрыв.
"Враг ударил по Кривому Рогу. Выясняем обстоятельства. Детали позже. До отбоя находиться в безопасных местах", - сообщил тогда Лысак.
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Местные жители начали сообщать, что россияне ударили по заведению общественного питания, в котором, вероятно, находилось большое количество людей.
По данным Вилкула, россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона города. Также известно, что в результате удара в городе повреждены многоэтажки и начался пожар.
Лысак уточнил, что в городе горят машины и гаражи.
По состоянию на 19:57 известно, что в результате вражеского обстрела погибли 14 человек, среди них - трое детей. Еще более 50 получили ранения.
"На сейчас уже 12 погибших, раненых более 50", - сообщил Вилкул.
Через некоторое время Лысак уточнил, что среди погибших - трое детей. Он также заявил, что количество жертв и пострадавших постоянно увеличивается.
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