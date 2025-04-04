Зеленский: Для переговоров нужно, чтобы россияне не были просто убийцами. Сейчас они просто черти
Реакция президента Украины на очередную террористическую атаку россиян
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний российский удар по Кривому Рогу и заявил, что нельзя вести мирные переговоры с убийцами.
Об этом он сказал во время брифинга для СМИ, который транслирует "Суспільне".
"Мы считаем, что прекращение огня должно быть безусловным. А после этого уже мы можем разговаривать в любом формате. А для этого нужно, чтобы русские не были просто убийцами. Пока они просто черти", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, он не боится ни одного формата переговоров с россиянами, но диалог должен быть конструктивный.
"Как разговаривать на сегодня с баллистическими ракетами? Никак. Сейчас мы просто разве что будем разговаривать с ракетами и террористами. Чтобы говорить, надо не быть убийцами. Ездят в Америку, о чем-то договариваются. Но на что они готовы?" - добавил Зеленский.
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Напомним, сегодня, 4 апреля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу,
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