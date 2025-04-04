Зеленский: Для переговоров нужно, чтобы россияне не были просто убийцами. Сейчас они просто черти

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний российский удар по Кривому Рогу и заявил, что нельзя вести мирные переговоры с убийцами.

Об этом он сказал во время брифинга для СМИ, который транслирует "Суспільне".

"Мы считаем, что прекращение огня должно быть безусловным. А после этого уже мы можем разговаривать в любом формате. А для этого нужно, чтобы русские не были просто убийцами. Пока они просто черти", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, он не боится ни одного формата переговоров с россиянами, но диалог должен быть конструктивный.

"Как разговаривать на сегодня с баллистическими ракетами? Никак. Сейчас мы просто разве что будем разговаривать с ракетами и террористами. Чтобы говорить, надо не быть убийцами. Ездят в Америку, о чем-то договариваются. Но на что они готовы?" - добавил Зеленский.

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