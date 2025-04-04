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Зеленский: Для переговоров нужно, чтобы россияне не были просто убийцами. Сейчас они просто черти

Общие новости
Обновлено

Реакция президента Украины на очередную террористическую атаку россиян

Зеленский: Для переговоров нужно, чтобы россияне не были просто убийцами. Сейчас они просто черти

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний российский удар по Кривому Рогу и заявил, что нельзя вести мирные переговоры с убийцами.

Об этом он сказал во время брифинга для СМИ, который транслирует "Суспільне".

"Мы считаем, что прекращение огня должно быть безусловным. А после этого уже мы можем разговаривать в любом формате. А для этого нужно, чтобы русские не были просто убийцами. Пока они просто черти", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, он не боится ни одного формата переговоров с россиянами, но диалог должен быть конструктивный.

"Как разговаривать на сегодня с баллистическими ракетами? Никак. Сейчас мы просто разве что будем разговаривать с ракетами и террористами. Чтобы говорить, надо не быть убийцами. Ездят в Америку, о чем-то договариваются. Но на что они готовы?" - добавил Зеленский.

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Напомним, сегодня, 4 апреля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, много погибших и раненых.

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Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии
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Барсeлонец
04.04.2025 в 23:24
Так ну шо, товарищей с куями во рту мы ы уже выслушаеми, послушаем тех , кто сегоддн погиб...
sticker
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Комментарии 8
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Барсeлонец
04.04.2025 в 23:24
Так ну шо, товарищей с куями во рту мы ы уже выслушаеми, послушаем тех , кто сегоддн погиб...
sticker
Ответить
0
1
avatar
Барсeлонец
04.04.2025 в 23:28
Дешёвка галимвя. Тьфу нах...
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0
0
vicing (Кирьят-Моцкин)
04.04.2025 в 23:22
Господи, наши соболезнования близким погибших! Здоровья всем пострадавшим! Эти уроды сейчас 25 мин. назад передали, цитирую, "ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов Кривого Рога. Как сообщили в Минобороны России, потери противника составили до 85 военных и иностранных офицеров."
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0
0
avatar
Барсeлонец
04.04.2025 в 22:45
Пошёл на Х У Й, пи@арас жидовский. В рот бы тебя е @ать, сс. ука ты жидовскаа .
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0
3
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.04.2025 в 22:55
Прикрий свій смердючий спермоприймач, виблядок. Прикро, що та ракета по тобі не прилетіла.
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2
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Барсeлонец
04.04.2025 в 23:27
Шоб ты пи@ар конченный здох.
 
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1
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Djon (Україна)
04.04.2025 в 23:03
барсилінгус, 3,14 дор ти кончений сам йди на йух падлюка
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2
1
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Барсeлонец
04.04.2025 в 23:26
Я твой рот е@ал, пи@ар ты ебъ@учий. Понял, нет, чушило конченное?
 
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