Неоднозначность наряду с легендарностью и теми, кто свое последнее слово еще не сказал. Безработные коучи украинского футбола

Украинский тренерский цех на протяжении последних сезонов претерпевает изменения: вместо опытных специалистов приходят молодые, буквально недавно завершившие игровые карьеры, а в некоторых из них ее даже не было. Молодые и перспективные вытесняют "старожилов" и оставляют тех "за бортом корабля". К счастью, квалифицированных коучей сейчас много в украинском футболе, и всем хватает, но есть и целый ряд тех, кто находится в "свободном плавании" и, возможно, нуждаются в возвращении в знакомую для себя среду.

Вспомним тренеров, которые после отходов или увольнений из своих последних клубов не "нашли пристани" и до сих пор продолжают оставаться незадействованными в своем профессиональном деле (и больше без метафор про море).

Виктор Скрипник

После завершения игровой карьеры в Германии Виктор Анатольевич решил остаться в системе бременского "Вердера", постепенно меняя возрастные группы и свою должность: от помощника до главного тренера. Наконец, возглавив основную команду, став таким образом первым украинцем, который тренировал клуб немецкой Бундеслиги. Следующим шагом была латвийская "Рига", где, правда, Скрипник проработал всего 7 месяцев. Летом 2019 года, после увольнения Юрия Вернидуба, луганская "Заря" назначила Виктора Скрипника главным тренером и последователем "вечной борьбы" за третье место чемпионата. В Луганске, а на самом деле в Запорожье, и прошли пока лучшие тренерские годы для Виктора Анатольевича, учитывая результаты, которых он сумел там достичь.

Проведя неполные три сезона (сезон 2021/22 не доиграли из-за полномасштабного вторжения в рф), Скрипник выиграл две бронзовые награды для клуба и занял второе место в Кубке Украины, уступив серию пенальти киевскому "Динамо". Его игровая схема и модель игры выделялись "ромбом" в центре поля, который образовывали полузащитники. Свои игровые идеи тренер перенес и в полтавскую "Ворсклу", став ее боссом летом 2022 – первого чемпионата в период полномасштабной войны. Но построить в Полтаве что-то похожее на работу в "Заре" не получилось: команда, хоть и имея в составе многих опытных исполнителей, в последнем туре стала пятой, хотя перед началом сезона считалась серьезным претендентом на третье место.

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К концу 2023 года Виктор Скрипник возглавил харьковский "Металлист 1925", который был в середине турнирной таблицы и даже имел теоретические шансы побороться за еврокубки. Но даже с серьезным усилением в виде Гармаша и компании Скрипник не поднял команду повыше, а наоборот, опустил ее на последнее место в лиге. Неудивительно, почему после окончательного понижения в классе специалист был уволен со своей должности.

С тех пор Виктор Скрипник находится без клуба. Конечно, нет сомнений, что за таким специалистом следят, и трудоустройство – это вопрос времени, но сейчас констатируем этот факт.

Юрий Гура

Юрий Владимирович тоже начал свой тренерский путь в команде, в которой завершил карьеру игрока. Это был ФК "УкрАгроКом", который позже, в 2014 году, объединился в единый клуб с ПФК "Александрия". Название оставили в пользу вторых, но теперь с аббревиатурой ФК. Юрий Гура, уже будучи тренером молодежки, тоже перешел в систему нового клуба. В дальнейшем, оставаясь тренером младших возрастов, Юрий Владимирович провел почти 7 лет, пока у "руля" александрийцев был Владимир Шаран - тренер, оставивший после себя значительный "след" в развитии местного футбола.

Но свой шанс получил и Юрий Гура после отставки своего предшественника. На тот момент команда, которая еще недавно играла в еврокубках, изрядно "лихорадило", и она нуждалась в переменах. Гура смог стабилизировать ситуацию и наладить игру команды. В конце концов, после начала полномасштабного вторжения и недоигранного сезона, команда смогла завершить в середине турнирной таблицы.

Следующую кампанию она начала неплохо, но после первой части сезона руководство решило уволить Юрия Владимировича, на место которого чуть позже "подыскали" Руслана Ротаня.

Далее была пауза в тренерской карьере, а после – недолгая тренировка молдавского "Шерифа", которая продлилась несколько месяцев. Теперь тренер находится без работы, и будет интересно наблюдать за его дальнейшими действиями и решениями.

Мирон Маркевич

Одним из самых авторитетных и опытных украинских тренеров, который находится без клуба, является Мирон Богданович Маркевич. Но в случае с другими нужно задаться вопросом: а нужно ли оно самому Маркевичу и есть ли у Мирона Богдановича желание еще заниматься тренерской деятельностью? Этот тренер и является олицетворением лучших времен украинского футбола, его славнейших лет и лучших периодов многих клубов, к которым Мирон Богданович был причастен. Его "Металлист" и "Днепр" шокировали футбольную Европу и "разрывали" местный чемпионат (следует отметить, что команды были сильнейшие после тех таки "Динамо" и "Шахтера"). Дальше была длительная пауза и обещания Андрея Павелко назначить уважаемого тренера главным в Сборной Украины, но договоренности получились "шаткими", и из Киева Богданович уехал ни с чем. В 2020 году вошел в тренерский состав львовского "Руха" как советник. В тот момент главным тренером желто-черных был молодой специалист Иван Федык.

Возвращение Мироном Маркевичем в Карпаты все отмечали не иначе как возвращение легенды, которая вновь создаст клуб уровня Лиги Европы в городе льва. Однако после неуверенного выхода в УПЛ и потери чемпионства в личной дуэли с "Ингульцем", учитывая возможности, которые в несколько раз превышали способности других клубов, президент Владимир Маткивский решил изменить вектор и привести в клуб молодого тренера Владислава Лупашка. Еще в период тренерства сообщалось о конфликте, который был у Мирона Богдановича с шеф-скаутом львовских "Карпат" Глебом Корниенко, что безусловно осложнило работу обоим представителям клуба и обострило ситуацию.

Александр Петраков

Далее – довольно неоднозначная фигура и личность. Александр Петраков сделал многое для украинского футбола: тренировал разные возрастные категории сборных, стал чемпионом Мира со сборной U-20, занимал должность главного руководителя национальной команды Украины, с которой для выхода на Мундиаль 2022 года не хватило всего одного шага. Но дальше что-то пошло не так, и Александр Васильевич стал демонстрировать странное поведение.

Уже не говоря о его "молчаливых" пресс-конференциях и плевках в потолок после вопросов журналистов на них (что мы можем оправдать фразой - все мы люди), Петраков покинул сборную после невыхода в группу А Лиги Наций и впоследствии возглавил сборную Армении. И именно на этом месте работы Александр Васильевич запомнился решениями, которыми удивляли украинских болельщиков и экспертов, – вызвав игроков с чемпионата россии. Сам тренер неоднократно осуждал действия страны-агрессорки и заявлял, что для него такой страны больше не существует. К сожалению, оказалось, что еще как существует, потому что в расположение сборной Армении приехали вполне реальные, хоть и фейковые, футболисты. От комментариев относительно этих "игроков" тренер уклонялся и развернуто не отвечал.

В конце концов, коучу не удалось вывести армян на Евро, после чего он покинул свой пост. В дальнейшем Александр Васильевич остается без работы, но смог бы тренер переключиться на клубный футбол – это еще вопрос. И захотел ли бы его пригласить какой-нибудь украинский клуб, учитывая все имеющиеся факторы.

В нашем футболе много тренеров, которые в комфортных условиях и при должном финансировании могли бы демонстрировать результат, но реалии этого вида спорта подталкивают давать результат как можно быстрее, а если ты это сделать не в состоянии, на твое место придет кто-нибудь другой.