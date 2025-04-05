Де Брюйне покидает Сити, Хуммельс завершает карьеру, Оболонь побеждает Ингулец. Главные новости за 4 апреля

Украинец вышел в старте и был заменен на 69-й минуте встречи, результативными действиями не отметился – гол "грифоны" забили уже после того, как Руслан ушел отдыхать. В компенсированное время хозяева пропустили, однако гол был отменен из-за офсайда (1:0).

Женская сборная Украины провела матч 3-го тура группы В4 Лиги наций против Чехии. Наша команда в непростом поединке одержала минимальную победу 1:0 и с 9 очками после 3-х матчей единолично возглавила свою группу. Детали – в ссылке выше.

Капитан "Манчестер Сити" объявил о том, что он покинет команду по завершении сезона 2024/25. Кевин Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Вольфсбурга" за рекордные на тот момент 76 миллионов евро. За это время 33-летний бельгиец выиграл с клубом 18 трофеев, забил 106 голов и выполнил 174 ассиста в 413 матчах.

Центрбек "Ромы" объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры по окончании текущего сезона. 36-летний экс-игрок "Боруссии Д" и "Баварии" – чемпион мира, финалист ЛЧ, пятикратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка страны, также пять раз защитник выигрывал Суперкубок.

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В Киеве в стартовом матче 23-го тура УПЛ встречались "Ингулец" и "Оболонь". Обе команды находятся внизу таблицы, поэтому важность противостояния невозможно переоценить. Киевский клуб в формально гостевом матче победил команду из Петрово (1:0). "Оболонь" занимает 14-е место, и имеет 21 очко, "Ингулец" 15-й с 16 пунктами.

Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Дани Себальос и Винисиус Жуниор смогут сыграть против "Арсенала". Однако не всем игрокам "сливочных" удалось избежать штрафных санкций. Рюдигер был оштрафован на 40 тысяч евро, Мбаппе – на 30 тысяч евро, а Себальос – на 20 тысяч евро. Никаких дисциплинарных производств против Винисиуса открыто не было.

Юношеская сборная Украины U-19 получила техническое поражение 0:3 за пропуск матча квалификации на чемпионат Европы среди женщин. О соответствующем решении УЕФА сообщила председатель комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко. Детали – по ссылке выше.

В субботу, 5 апреля, состоится матч Ла Лиги между "Реалом" и "Валенсией". Андрей – в заявке, а вот Тибо – вне списка. Подробности о состоянии украинца – по ссылке.