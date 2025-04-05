Вацко: Продажа Бущана открыла путь к конкуренции двух 23-летних вратарей

Журналист Виктор Вацко поделился мнением о дебюте Валентина Моргуна в составе первой команды "Динамо".

"Для меня Моргун стал открытием матча с "Рухом". Я Нещерета давно знаю, слежу за его развитием. Моргуна я не знал, и для меня это действительно открытие, реально впечатляющий уровень продемонстрировал, отыграл очень-очень спокойно, уверенно. Самое главное надежно отыграл во втором тайме, дважды просто роскошно выручил "Динамо", когда в струнку вытянулся, чтобы удар Климчука парировать в дальний угол, затем в конце здорово сложился и засейвил после удара Карабина в ближний угол".