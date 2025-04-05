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Вацко: Продажа Бущана открыла путь к конкуренции двух 23-летних вратарей

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Нещерету не стоит расслабляться

Вацко: Продажа Бущана открыла путь к конкуренции двух 23-летних вратарей

Скріншот з відео

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Журналист Виктор Вацко поделился мнением о дебюте Валентина Моргуна в составе первой команды "Динамо".

"Для меня Моргун стал открытием матча с "Рухом". Я Нещерета давно знаю, слежу за его развитием. Моргуна я не знал, и для меня это действительно открытие, реально впечатляющий уровень продемонстрировал, отыграл очень-очень спокойно, уверенно. Самое главное надежно отыграл во втором тайме, дважды просто роскошно выручил "Динамо", когда в струнку вытянулся, чтобы удар Климчука парировать в дальний угол, затем в конце здорово сложился и засейвил после удара Карабина в ближний угол".

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"И я так вижу, что продажа Бущана открыла в "Динамо" путь к очень интересной конкуренции двух 23-летних вратарей: Нещерета и Моргуна. Хотя может по одному матчу судить неправильно. Но однозначно за этот матч Валентин заслужил огромные комплименты", – отметил Вацко в эфире собственного Youtube-канала.

Воспитанник "Металлиста" присоединился к академии киевлян в 2015 году.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Руслан Нещерет Валентин Моргун
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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