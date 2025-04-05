Журналист – о выборах в Исполком: Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним в УЕФА считаются. Но похоже, что нет
Глава УАФ уступил трем оппонентам
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный редактор Тribuna.com Олег Щербаков в своем Facebook высказался о проигрыше Андрея Шевченко в выборах на попадание в Исполком УЕФА.
"То, что произошло на конгрессе УЕФА, – это провал Андрея Шевченко и его команды.
Сам Шевченко проиграл выборы в исполкоме УЕФА. Занял 4 место из 5 кандидатов, которых выбирали на 2-летний срок. Прошли кандидаты из Испании и Израиля. На эти выборы были большие надежды. Так Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним считаются в УЕФА. Но похоже, что нет. Примечательно, что ранее в исполкоме УЕФА был Павелко”.
"УЕФА почтила память российского футболиста Бугаева, который пошел на войну убивать украинцев. При этом не была увековечена память украинских футболистов, погибших, защищая Украину. Мы можем бросать камни в УЕФА, но не думаю. что именно чиновники УЕФА собирали эти списки. Скорее всего, их подают национальные ассоциации”, – написал Щербаков.
Андрей Шевченко возглавляет УАФ с января 2024 года.
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