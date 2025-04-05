Журналист – о выборах в Исполком: Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним в УЕФА считаются. Но похоже, что нет

Главный редактор Тribuna.com Олег Щербаков в своем Facebook высказался о проигрыше Андрея Шевченко в выборах на попадание в Исполком УЕФА.

"То, что произошло на конгрессе УЕФА, – это провал Андрея Шевченко и его команды.

Сам Шевченко проиграл выборы в исполкоме УЕФА. Занял 4 место из 5 кандидатов, которых выбирали на 2-летний срок. Прошли кандидаты из Испании и Израиля. На эти выборы были большие надежды. Так Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним считаются в УЕФА. Но похоже, что нет. Примечательно, что ранее в исполкоме УЕФА был Павелко”.