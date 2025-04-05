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Журналист – о выборах в Исполком: Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним в УЕФА считаются. Но похоже, что нет

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Глава УАФ уступил трем оппонентам

Журналист – о выборах в Исполком: Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним в УЕФА считаются. Но похоже, что нет

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный редактор Тribuna.com Олег Щербаков в своем Facebook высказался о проигрыше Андрея Шевченко в выборах на попадание в Исполком УЕФА.

"То, что произошло на конгрессе УЕФА, – это провал Андрея Шевченко и его команды.

Сам Шевченко проиграл выборы в исполкоме УЕФА. Занял 4 место из 5 кандидатов, которых выбирали на 2-летний срок. Прошли кандидаты из Испании и Израиля. На эти выборы были большие надежды. Так Шевченко мог показать предшественнику и всем, что с ним считаются в УЕФА. Но похоже, что нет. Примечательно, что ранее в исполкоме УЕФА был Павелко”.

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"УЕФА почтила память российского футболиста Бугаева, который пошел на войну убивать украинцев. При этом не была увековечена память украинских футболистов, погибших, защищая Украину. Мы можем бросать камни в УЕФА, но не думаю. что именно чиновники УЕФА собирали эти списки. Скорее всего, их подают национальные ассоциации”, – написал Щербаков.

Андрей Шевченко возглавляет УАФ с января 2024 года.

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Источник:
Oleg Scherbakov
Опубликовал: Александр Симченко
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