Силы обороны ликвидировали и ранили 1390 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Среди техники большой акцент на артиллерии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 1390 россиян. Кроме этого была уничтожена 321 единица техники, в том числе 67 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 922340 (+1390) человек,
- танков ‒ 10541 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21952 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 25730 (+67) ед,
- РСЗО – 1350 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1124 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31778 (+105),
- крылатых ракет ‒ 3130 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42954 (+113) ед,
- специальной техники – 3788 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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