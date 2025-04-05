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Силы обороны ликвидировали и ранили 1390 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Среди техники большой акцент на артиллерии

Силы обороны ликвидировали и ранили 1390 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 1390 россиян. Кроме этого была уничтожена 321 единица техники, в том числе 67 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 922340 (+1390) человек,
  • танков ‒ 10541 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21952 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 25730 (+67) ед,
  • РСЗО – 1350 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1124 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31778 (+105),
  • крылатых ракет ‒ 3130 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42954 (+113) ед,
  • специальной техники – 3788 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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