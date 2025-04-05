В результате удара россиян по Кривому Рогу погибли 18 человек. Половина – это дети
Светлая память жертвам, пострадавшим от терроризма российского народа
Сергій Лисак в Телеграмі
Сегодня ночью в Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после дневного удара россиян по городу 4 апреля.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате террора РФ погибли 18 человек. Девять из них – дети.
Также зафиксирован 61 пострадавший из-за этой атаки баллистикой.
"Среди них 12 детей. В больницах находятся 40 горожан. Остальные - под амбулаторным наблюдением", - написал Лысак в своем Telegram.
Кроме человеческих жертв Сергей Лысак сообщил и об инфраструктурных повреждениях.
"Разбиты почти два десятка многоквартирных домов, шесть учебных заведений, ресторан, более 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Также позже ночью город атаковал БпЛА. В результате погибла 56-летняя женщина.
Популярное сейчас
- Неоднозначность наряду с легендарностью и теми, кто свое последнее слово еще не сказал. Безработные коучи украинского футбола
- Труханову приготовиться? Бущан заявил о желании стать мэром Одессы
- Зеленский: Для переговоров нужно, чтобы россияне не были просто убийцами. Сейчас они просто черти
- Зеленский сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей