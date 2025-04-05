В результате удара россиян по Кривому Рогу погибли 18 человек. Половина – это дети

Сегодня ночью в Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после дневного удара россиян по городу 4 апреля.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате террора РФ погибли 18 человек. Девять из них – дети.

Также зафиксирован 61 пострадавший из-за этой атаки баллистикой.

"Среди них 12 детей. В больницах находятся 40 горожан. Остальные - под амбулаторным наблюдением", - написал Лысак в своем Telegram.

Кроме человеческих жертв Сергей Лысак сообщил и об инфраструктурных повреждениях.

"Разбиты почти два десятка многоквартирных домов, шесть учебных заведений, ресторан, более 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также позже ночью город атаковал БпЛА. В результате погибла 56-летняя женщина.