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В результате удара россиян по Кривому Рогу погибли 18 человек. Половина – это дети

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Светлая память жертвам, пострадавшим от терроризма российского народа

В результате удара россиян по Кривому Рогу погибли 18 человек. Половина – это дети

Сергій Лисак в Телеграмі

Новина українською

Сегодня ночью в Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после дневного удара россиян по городу 4 апреля.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате террора РФ погибли 18 человек. Девять из них – дети.

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Также зафиксирован 61 пострадавший из-за этой атаки баллистикой.

"Среди них 12 детей. В больницах находятся 40 горожан. Остальные - под амбулаторным наблюдением", - написал Лысак в своем Telegram.

Кроме человеческих жертв Сергей Лысак сообщил и об инфраструктурных повреждениях.

"Разбиты почти два десятка многоквартирных домов, шесть учебных заведений, ресторан, более 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также позже ночью город атаковал БпЛА. В результате погибла 56-летняя женщина.

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Кривой Рог война с россией Сергей Лысак
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Источник:
Сергій Лисак в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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