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Россияне запустили ночью по Украине 92 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

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Четыре региона пострадали

Россияне запустили ночью по Украине 92 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

Генштаб

Новина українською

Россияне в ночь с 4 на 5 апреля снова атаковали Украину БпЛА. Всего для этого они использовали 92 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Аппараты летели сразу с трех направлений в России (Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск) и с одного направления во временно оккупированном Крыму (Чауда).

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 51 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)”, – говорится в отчете.

Четыре области пострадали от атаки: Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина. Сергей Лысак сообщил, что из-за БПЛА в Кривом Роге погибла женщина.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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