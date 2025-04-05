Россияне запустили ночью по Украине 92 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

Россияне в ночь с 4 на 5 апреля снова атаковали Украину БпЛА. Всего для этого они использовали 92 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Аппараты летели сразу с трех направлений в России (Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск) и с одного направления во временно оккупированном Крыму (Чауда).

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 51 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)”, – говорится в отчете.

Четыре области пострадали от атаки: Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина. Сергей Лысак сообщил, что из-за БПЛА в Кривом Роге погибла женщина.