Россияне запустили ночью по Украине 92 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
Четыре региона пострадали
Генштаб
Россияне в ночь с 4 на 5 апреля снова атаковали Украину БпЛА. Всего для этого они использовали 92 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Аппараты летели сразу с трех направлений в России (Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск) и с одного направления во временно оккупированном Крыму (Чауда).
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 51 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)”, – говорится в отчете.
Четыре области пострадали от атаки: Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина. Сергей Лысак сообщил, что из-за БПЛА в Кривом Роге погибла женщина.
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