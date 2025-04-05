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В России зафиксировали атаку дронов на единственный завод оптоволокна – СМИ

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Были вспышки и пожар

В России зафиксировали атаку дронов на единственный завод оптоволокна – СМИ

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В ночь с 4 на 5 апреля было жарко в Саранске, расположенном в Республике Мордовия на территории Российской Федерации.

Местные жители сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов. Также они пожаловались на взрывы.

Около 2:20 ночи россияне написали в соцсетях, что в разных частях Саранска слышны громкие звуки.

Всего в небе сосчитали от шести до восьми БпЛА.

Telegram-канал BAZA сообщил об ударе по территории, принадлежащей акционерному обществу "Оптоволоконные системы". В их соцсетях заявлено, что они первые и единственные в РФ начали производить оптическое волокно.

Отметим, что оптоволокно широко используется в войне России против Украины для применения дронов, ведь таким образом они не попадают под действие РЭБ.

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Источник:
BAZA
Опубликовал: Максим Кучер
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