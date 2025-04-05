С дебютантом. Косенко объявил состав сборной Украины по футзалу на решающие матчи отбора на Евро-2026

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил состав "сине-желтых" на ближайшие матчи.

В списке 15 исполнителей.

Вратари: Юрий Савенко ("Аврора" Киев), Александр Сухов ("ХИТ" Киев), Александр Сирицкий ("Ураган" Ивано-Франковск).

Полевые игроки: Владислав Первеев ("Сокол" Хмельницкий), Игорь Чернявский, Евгений Жук, Андрей Мельник (все – "ХИТ" Киев), Михаил Зварыч ("Энергия" Львов), Ростислав Семенченко, Юрий Сагайдачный (оба – "Аврора" Киев), Назар Швед, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк (все – "Евробус", Польша), Николай Микитюк ("Кордоба", Испания), Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания).

Дебютантом станет Юрий Сагайдачный – это первый вызов для 29-летнего футзалиста.

Читайте также Александр Косенко получил звание Заслуженного тренера Украины

Впереди Украину ждет два заключительных матча группового этапа отбора на Евро-2026. 11 апреля "сине-желтые" сыграют против Кипра, 15 апреля – против Румынии. Оба поединка номинально домашние для подопечных Косенко – их проведут в польском Кошалине, недалеко от северной границы с Германией.

Сейчас "сине-желтые" лидируют в своем квартете отбора, где еще есть Германия. Украина набрала 12 очков из 12 возможных. На втором месте идет Румыния, у которой на три зачетных балла меньше. В первом матче между командами подопечные Косенко победили со счётом 2:0.

Евро-2026 по футзалу состоится в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля следующего года.