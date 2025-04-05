С дебютантом. Косенко объявил состав сборной Украины по футзалу на решающие матчи отбора на Евро-2026
Пять легионеров
Фото: прес-служба АФУ
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил состав "сине-желтых" на ближайшие матчи.
В списке 15 исполнителей.
- Вратари: Юрий Савенко ("Аврора" Киев), Александр Сухов ("ХИТ" Киев), Александр Сирицкий ("Ураган" Ивано-Франковск).
- Полевые игроки: Владислав Первеев ("Сокол" Хмельницкий), Игорь Чернявский, Евгений Жук, Андрей Мельник (все – "ХИТ" Киев), Михаил Зварыч ("Энергия" Львов), Ростислав Семенченко, Юрий Сагайдачный (оба – "Аврора" Киев), Назар Швед, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк (все – "Евробус", Польша), Николай Микитюк ("Кордоба", Испания), Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания).
Дебютантом станет Юрий Сагайдачный – это первый вызов для 29-летнего футзалиста.
Впереди Украину ждет два заключительных матча группового этапа отбора на Евро-2026. 11 апреля "сине-желтые" сыграют против Кипра, 15 апреля – против Румынии. Оба поединка номинально домашние для подопечных Косенко – их проведут в польском Кошалине, недалеко от северной границы с Германией.
Сейчас "сине-желтые" лидируют в своем квартете отбора, где еще есть Германия. Украина набрала 12 очков из 12 возможных. На втором месте идет Румыния, у которой на три зачетных балла меньше. В первом матче между командами подопечные Косенко победили со счётом 2:0.
Евро-2026 по футзалу состоится в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля следующего года.
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