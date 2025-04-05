Новый этап. Помощник Руслана Ротаня будет выступать за любительский клуб

Ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко рассказал о том, почему решил снова попробовать себя в футболе, хоть и в любительском.

Сергей, появилась информация, что вы будете играть за "Стандарт" (Новые Санжары). Это правда? "Буду играть, если будет возможность, хотя она будет редко, а, возможно, и вовсе не появится. Если матч "Стандарта" будет приходиться на мой выходной, то я за них сыграю."