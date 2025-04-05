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Новый этап. Помощник Руслана Ротаня будет выступать за любительский клуб

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Новый этап. Помощник Руслана Ротаня будет выступать за любительский клуб

Фото з приватного архіву Сергія Кравченка

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Ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко рассказал о том, почему решил снова попробовать себя в футболе, хоть и в любительском.

Сергей, появилась информация, что вы будете играть за "Стандарт" (Новые Санжары). Это правда?

"Буду играть, если будет возможность, хотя она будет редко, а, возможно, и вовсе не появится. Если матч "Стандарта" будет приходиться на мой выходной, то я за них сыграю."

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А как вообще появился вариант со "Стандартом"?

"Меня попросил помочь полузащитник команды Антон Кича. Я сказал, что не против, но буду приезжать по возможности. Я охотно играю в футбол. Тем более, в Новых Санжарах отличное поле и хорошая команда."

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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