"Я – пехотинец": Роберто Моралес рассказал о своих задачах в армии

Комментатор и военный ВСУ Роберто Моралес рассказал, какую роль он играет в рядах Сил обороны Украины.

“ – Расскажите больше о том, кто Вы сейчас.

– Если брать батальон, в котором я нахожусь, то он пехотный, у которого есть колесная техника. Я – пехотинец. Был стрелком и номером обслуги. Это тоже стрелок, но более низкой квалификации. Был в должности сапера и водителя-химика взвода радиохимической защиты. Сейчас у меня хитро звучащая должность – штаб-сержант третьей категории.

Вообще, перемещение по должностям не всегда означает изменение деятельности. Часто это делается, чтобы показать где-то потребность в определенных людях, если будут давать пополнение.

Например, долгое время я был водителем-химиком. Но я ничего не химичил. И даже противогаз мой давно лежит по отдельности и я ни разу его не использовал.

– У вас все равно много военного опыта. Как человек из сферы медиа, не думали служить в пресс-службе?

– Я не какой-нибудь страшный боевик. У меня обычный батальон. Пехота никогда не считалась элитой Вооруженных сил. Хотя это кровь и плоть любого войска. Элитными считаются более технологичные войска – авиация, дроны и т.д.

Когда люди мобилизуются сами и ищут какую-то должность, есть возможность самому выбирать, где и кем ты хочешь служить. Меня мобилизовали, и не было такой идеи и возможности, чтобы что-то искать. Куда занесет, так и будет.

Не считаю, что мне не повезло, но и не могу говорить, что получил какой-нибудь супервыбор. А что касается прессслужбы, то в мотопехотном батальоне и в отдельном стрелковом таких должностей вообще нет. Там все проще.

Сначала я пришел в 41-й отдельный стрелковый батальон. А теперь он, как почти все отдельные батальоны, влился в структуру бригад, потому что идет укрупнение подразделений. В этом есть свой смысл, хотя не всегда это безболезненные процессы.

Мой 41-й отдельный стрелковый батальон стал частью 32-й отдельной механизированной бригады. В принципе, определенное время он был при ней, а потом просто уже стал неотделимой частью”, – сказал Моралес.