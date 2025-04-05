Бущан: То, что ты хороший парень, ходишь улыбаешься, на тренировках отбиваешь - здесь всем насрать
Саудиты даже не знают, откуда он приехал
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский вратарь "Аль-Шабаба" Георгий Бущан рассказал, как проходит адаптация в чемпионате Саудовской Аравии и команде в частности.
"Здесь я человек новый. Они даже не знают откуда я приехал. Здесь я начинаю все с чистого листа. Мне заново надо свое имя завоевывать на футбольном поле. То, что ты хороший парень, ходишь улыбаешься, на тренировках отбиваешь - здесь всем насрать. Главное, чтобы ты вышел на игру, вы выиграли, ты отбил. Мне немножко трудно перестроиться психологически, потому что у меня здесь много работы и много анализирую. То, что я не делал в "Динамо".
У меня здесь по 2-3 выхода один в один в каждой игре. С "Динамо" это было в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. 4 получал и до свидания. Надо как-то перестраиваться. Мне сейчас 30, но я учусь чему-то новому", - сказал Бущан.
Недавно портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Саудовской Аравии. Георгий Бущан потерял в цене. Сейчас он оценивается в 6 млн евро, тогда как еще в конце прошлого года в "Динамо" его цена была на миллион выше.
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