Бущан: То, что ты хороший парень, ходишь улыбаешься, на тренировках отбиваешь - здесь всем насрать

Украинский вратарь "Аль-Шабаба" Георгий Бущан рассказал, как проходит адаптация в чемпионате Саудовской Аравии и команде в частности.

"Здесь я человек новый. Они даже не знают откуда я приехал. Здесь я начинаю все с чистого листа. Мне заново надо свое имя завоевывать на футбольном поле. То, что ты хороший парень, ходишь улыбаешься, на тренировках отбиваешь - здесь всем насрать. Главное, чтобы ты вышел на игру, вы выиграли, ты отбил. Мне немножко трудно перестроиться психологически, потому что у меня здесь много работы и много анализирую. То, что я не делал в "Динамо".

У меня здесь по 2-3 выхода один в один в каждой игре. С "Динамо" это было в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. 4 получал и до свидания. Надо как-то перестраиваться. Мне сейчас 30, но я учусь чему-то новому", - сказал Бущан.