Чемпионство ПСЖ, фиаско Реала, первая победа Кучера в Черноморце, Заря дожала Ворсклу, поражение Цыганкова, ничьи Забарного, Миколенко и Зинченко в АПЛ. Главные новости за 5 апреля

Традиционно начинаем наш дайджест с новостей родной УПЛ. Субботний игровой в украинском первенстве отрыквало противостояние полтавской и луганской команд. Хоть и начало матча было отложено из-за воздушной тревоги. Подопечные Младена Бартуловича первыми открыли счет, а вскоре вообще остались в большинстве. Однако, как бы это курьезно не звучало, удаление пошло как раз на пользу именно команде Юрия Максимова. "Зеленые" усилиями Малыша в конце концов установили паритет на табло, однако на последних секундах компенсированного времени три очка для "Зари" выгрыз серб Мичин. После этой встречи луганский коллектив запрыгнул в топ-6, а "Ворскла" - погрязла в зоне стыков.

В еще одном поединке 23-го тура УПЛ одесский "Черноморец" на своем поле принимал черкасский ЛНЗ под руководством знакомого для "моряков" специалиста Романа Григорчука. В итоге, победу одержали именно хозяева. Этот триумф стал первым для Александра Кучера во главе одесситов. Примечательно, что победный ассист на Скибу оформил новоиспеченный ветеран команд Ракицкий. Для 35-летнего Ярослава это был первый матч в старте за "Черноморец" и дебютное результативное действие, соответственно. Несмотря на эту победу, одесский клуб все еще идет в зоне вылета.

Теперь к новостям солнечной Испании. В 30-м туре тамошней Примеры мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" принимал "Валенсию". Хотя и Тибо Куртуа был травмирован, а наш соотечественник Лунин попал в заявку на эту игру - ворота "сливочных" в этой игре все же защищал 19-летний воспитанник клуба Фран Гонсалес. "Летучие мыши" уже на 15-й минуте встречи открыли счет, на что со своей стороны голом в начале второго тайма ответил Винисиус. А финальный исход матча решил забитый мяч Дуро аж на 90+5 минуте. После этого матча подопечные Карло Анчелотти от первой в таблице "Барсы" на 4 зачетных балла.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом туре Ла Лиги проиграла также команда другого украинского сборника. Речь о Викторе Цыганкове. Его "Жирона" на своем поле потерпела минимальное поражение от "Алавеса". При этом сам украинский вингер появился на поле только во втором тайме и отыграл 22 минуты. После этого тура команда Мичела расположилась на 13-й позиции в турнирной таблице.

Также свой матч в субботу в испанском первенстве провел еще один гранд - каталонская "Барселона". "Блауграна" на своем поле, усилиями Гави, открыла счет уже на 7-й минуте встречи. Однако, уже через 10 минут подопечные Ханси Флика пропустили и больше забить не смогли. Таким образом, "Барса" прервала свою 10-ти матчевую победную серию в чемпионате. Несмотря на эту ничью, "сине-гранатовые" продолжают лидировать в турнирной таблице.

Первой среди топ-5 лиг первой свою чемпионскую гонку завершила французская Лига 1. В частности, в матче 28-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" на своем поле минимально одолел переиграл "Анже" - 1:0. Эта победа гарантировала команде Луиса Энрике досрочное чемпионство. После 28 туров в активе парижан 74 зачетных балла.

Переносимся на "Туманный Альбион". В рамках 31-го тура АПЛ "Борнмут" пожаловал в гости к лондонскому "Вест Хэму". В итоге, "вишневые" и "молотобойцы" расписали результативную ничью со счетом 2:2. Украинский центрбек гостей Илья Забарный традиционно вышел в старовом составе своей команды, однако до конца эту встречу не доиграл - на 78-й минуте коуч "Борнмута" Ираола заменил защитника сборной Украины на Сенеси. За эту игру статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили 22-летнему украинцу 6,8 и 6,9 баллов, соответственно.

В еще одном субботнем поединке английского первенства "ириски" Дэвида Мойеса на "Гудисон Парк" принимали "канониров" Микеля Артеты. В итоге, "Эвертон" и "Арсенал" расписали ничью - со счетом 1:1. Примечательно, что оба украинских фулбека не приняли участие в этом противостоянии. В частности, Александр Зинченко начал эту встречу на скамейке запасных, однако на поле за 90 минут так и не появился. В свою очередь, Виталий Миколенко даже не попал в заявку "синих".

И на конец к новостям немецкой Бундеслиги. В первую очередь субботний игровой день 28-го тура тамошнего чемпионата запомнился прежде всего победами фаворитов. В частности, дортмундская "Боруссия" на выезде разнесла "Фрайбург" (4:1), "Лейпциг" уверенно на своем поле обыграл "Хоффенхайм" (3:1), "Штутгарт" в гостях разгромил "Бохум" (4:0), а действующий чемпион в лице "Байера" под руководством Хаби Алонсо минимально в выездном матче переиграл "Хайденхайм" (1:0).