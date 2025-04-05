Финский канал отказался транслировать матч местной сборной. Финны играли против страны-агрессора в войне с Украиной
Крутой жест
Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный вещатель матчей сборных Финляндии телеканал Yle TV1 не транслировал матч 3-го тура группового этапа женской Лиги наций между местной командой и Беларусью. Как сообщается, основная причина - белорусская приверженность России в войне с Украиной.
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"Финляндии не повезло во время жеребьевки. Сборным Беларуси запрещено участвовать в международных спортивных событиях, однако УЕФА почему-то позволили им это делать. По нашему мнению, сейчас не лучшее время сборной Беларуси представлять свою страну. У нас есть сосед - агрессор, который ведет захватническую войну, а Беларусь - их партнер", - сказал глава телеканала Йосе Палонен.
Поединок женских сборных Финляндии и Беларуси состоялся вчера, 4-го апреля. Он завершился нулевой ничьей.
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