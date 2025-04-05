Подоляк: Я считаю, что Зеленский должен идти на второй срок. Он глубоко вовлечен в войну и понимает, как из нее выходить

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок президентства в случае отмены военного положения и объявления выборов.

"Ох, это не ко мне вопрос, конечно. Но я считаю, что он должен идти на второй срок. Он глубоко вовлечен в войну и понимает, как из нее выходить. Но это его решение. Он будет принимать его, исходя из своего представления о том, что нужно делать дальше.

Моя же позиция в этом неизменна на протяжении всего этого времени. Я всегда говорю о том, что президент Зеленский должен идти на второй срок. И он имеет все шансы одержать победу, учитывая, насколько эффективно сегодня построены отношения Зеленского с внешним рынком, насколько субъектно выглядит Украина с точки зрения тех возможностей, которые открылись перед страной.

Тем более, эти возможности нужно будет продолжать реализовывать после войны, нам нужна будет консолидированная поддержка наших партнеров - не только европейских, но и американских. Я думаю, что здесь Зеленский, конечно, может сыграть очень положительную роль", - сказал Подоляк.