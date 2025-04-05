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Один месяц там – за шесть лет тут. Бывший шеф-скаут Шахтера унизил донецкий клуб

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Вот так высказался

Один месяц там – за шесть лет тут. Бывший шеф-скаут Шахтера унизил донецкий клуб

Новина українською

Бывший шеф-скаут "Шахтера" Жозе Боту поделился впечатлениями от своей нынешней работы. Сейчас он работает техническим директором бразильского клуба "Фламенго".

"Проведя так мало времени во "Фламенго", я уже могу многое рассказать своим внукам. И это во многом связано с масштабностью клуба. Я раньше говорил, что один год в "Бенфике" эквивалентен трем годам в "Шахтере". Здесь же один месяц [работы] во "Фламенго" эквивалентен одному году в "Бенфике" или шести годам в "Шахтере", - сказал Боту.

Во "Фламенго" также работает 28-летний украинец Андрей Федченков. Он является руководителем отдела селекции. Ранее Федченков работал под руководством Боту в "Шахтере", будучи скаутом.

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Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Жозе Боту
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.04.2025 в 22:28
Немає тут жодного приниження. Не вигадуйте!
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Комментарии 1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
05.04.2025 в 22:28
Немає тут жодного приниження. Не вигадуйте!
Ответить
0
0

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