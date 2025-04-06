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Вацко ответил, сможет ли игрок Кривбасса заменить лидера Динамо

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У футболистов есть определенные параллели в игре

Вацко ответил, сможет ли игрок Кривбасса заменить лидера Динамо

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Журналист Виктор Вацко ответил на вопрос о том, может ли Егор Твердохлеб из "Кривбасса" стать заменой Виталия Буяльского в "Динамо".

"Твердохлеб похож на Буяльского умением атаковать из глубины. Находить правильное время и пространство в штрафной площадке соперника, откуда можно угрожать воротам. Он умеет это очень хорошо делать. Егор мобильнее, выполняет больше объема работы на поле. Это более динамичный футболист. Но Буяльский нравится мне больше. Может, потому что я еще тот олдскульный дед, который кайфует от игры 10-го номера”.

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"Буяльский имеет очень высокий футбольный интеллект. В нашем чемпионате таких игроков единицы. Технический уровень Виталия значительно выше, чем у Твердохлеба. Он гораздо более изящный и нестандартный. Он гораздо более непредсказуем для соперника с мячом. Буяльский может завершить атаку и отдать последнюю передачу. Это не значит, что Твердохлеб – плохой игрок, но Виталий более качественный футболист”, – заявил комментатор.

В текущем сезоне УПЛ Егор оформил 11 результативных действий в 16 матчах.

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Виталий Буяльский Виктор Вацко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Егор Твердохлеб
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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