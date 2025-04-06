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"Стол был полностью заполнен пачками с деньгами": Григорчук вспомнил самого щедрого президента клуба

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За хорошие результаты было солидное вознаграждение

"Стол был полностью заполнен пачками с деньгами": Григорчук вспомнил самого щедрого президента клуба

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Наставник ЛНЗ Роман Григорчук вспомнил интересный случай во время его выступлений в "Темпе" из Шепетовки.

"Учитывая, что я часто отмечался забитыми мячами, со стороны Джумбера Григорьевича (Нишнианидзе, владелец клуба – ред.) и отношение ко мне было соответствующим. Поэтому деньгами не обижал.

Однажды он пригласил в свой рабочий кабинет, где стол был полностью заполнен пачками с деньгами. Как оказалось, из этого стола мне полагалась определенная сумма. Нишнианидзе с его края отгреб большое количество пачек. А потом, немного подумав, направил руку вглубь стола и отодвинул оттуда чуть ли не столько же”.

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"Понятно, что от такой щедрости я был изрядно потрясен и смущен. Так человек любил футбол и благодарил за результативную игру и победы в нем. В сезоне 1991 "Темп" стал обладателем Кубка Украины. Но тот чемпионат я уже проводил в составе родного ивано-франковского "Прикарпатья", – приводит слова Григорчука Sport.ua.

Роман Иосифович играл в команде из Шепетовки в 1990 году.

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Роман Григорчук Темп
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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