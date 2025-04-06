"Стол был полностью заполнен пачками с деньгами": Григорчук вспомнил самого щедрого президента клуба

Наставник ЛНЗ Роман Григорчук вспомнил интересный случай во время его выступлений в "Темпе" из Шепетовки.

"Учитывая, что я часто отмечался забитыми мячами, со стороны Джумбера Григорьевича (Нишнианидзе, владелец клуба – ред.) и отношение ко мне было соответствующим. Поэтому деньгами не обижал.

Однажды он пригласил в свой рабочий кабинет, где стол был полностью заполнен пачками с деньгами. Как оказалось, из этого стола мне полагалась определенная сумма. Нишнианидзе с его края отгреб большое количество пачек. А потом, немного подумав, направил руку вглубь стола и отодвинул оттуда чуть ли не столько же”.