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Силы обороны ликвидировали и ранили 1330 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Параллельно – немало уничтоженной техники

Силы обороны ликвидировали и ранили 1330 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1330 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 258 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 923670 (+1330) человек,
  • танков ‒ 10554 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21972 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 25786 (+56) ед,
  • РСЗО – 1354 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 1124 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31846 (+68),
  • крылатых ракет ‒ 3130 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43050 (+96) ед,
  • специальной техники – 3789 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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