Силы обороны ликвидировали и ранили 1330 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ
Параллельно – немало уничтоженной техники
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1330 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 258 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 923670 (+1330) человек,
- танков ‒ 10554 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21972 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 25786 (+56) ед,
- РСЗО – 1354 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 1124 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31846 (+68),
- крылатых ракет ‒ 3130 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 43050 (+96) ед,
- специальной техники – 3789 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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