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Россияне ночью атаковали Украину 23 ракетами и 109 БпЛА. Сколько удалось сбить ПВО?

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Шесть регионов пострадали из-за терроризма

Россияне ночью атаковали Украину 23 ракетами и 109 БпЛА. Сколько удалось сбить ПВО?

Міністерство оборони України

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Россияне в ночь с 5 на 6 января атаковали Украину с воздуха сразу несколькими способами поражения. Для этого они использовали ракеты воздушного, наземного, морского базирования и ударные БПЛА.

Пока известно о применении армией РФ 132 средств воздушного нападения противника: 23 ракеты разных типов и 109 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов). Речь идет о:

  • – 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской обл. – РФ);
  • – 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски с акватории Черного моря);
  • – 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская обл. – РФ);
  • – 109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ; Чауда – Крым).

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено убыток 53 воздушных целей:

  • – 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • – 6 крылатых ракет "Калибр";
  • – 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
  • – 40 ударных БпЛА типа Shahed.

53 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Сразу шесть регионов пострадали в результате атаки террористов: Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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