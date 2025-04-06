Россияне ночью атаковали Украину 23 ракетами и 109 БпЛА. Сколько удалось сбить ПВО?

Россияне в ночь с 5 на 6 января атаковали Украину с воздуха сразу несколькими способами поражения. Для этого они использовали ракеты воздушного, наземного, морского базирования и ударные БПЛА.

Пока известно о применении армией РФ 132 средств воздушного нападения противника: 23 ракеты разных типов и 109 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов). Речь идет о:

– 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской обл. – РФ);

– 8 крылатых ракет "Калибр" (пуски с акватории Черного моря);

– 6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская обл. – РФ);

– 109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ; Чауда – Крым).

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 10.00 подтверждено убыток 53 воздушных целей: – 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

– 6 крылатых ракет "Калибр";

– 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

– 40 ударных БпЛА типа Shahed. 53 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Сразу шесть регионов пострадали в результате атаки террористов: Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская.