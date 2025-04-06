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Милевский признался, почему постоянно критикует Ваната

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Милевский признался, почему постоянно критикует Ваната

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Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский говорит, что желает Владиславу Ванату только добра.

– Почему Ваната так "грузишь"?

– Хочу, чтобы лучше играл, поехал куда-то за границу. Чтобы у него все получалось, и он забивал голы. Я его не душу, – заверил Милевский.

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23-летний форвард столичного клуба в пяти весенних турах УПЛ отличился трижды. Всего в его активе 13 точных ударов и 2 ассиста в 20 матчах первенства. Также у Владислава 5 результативных действий в 14 поединках еврокубков.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Футбольний Сектор
Опубликовал: Александр Симченко
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