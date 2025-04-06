Спортдир Александрии озвучил причины, от которых зависит продолжение сотрудничества с Шепелевым
Речь идет о 3 факторах
Фото: ФК Олександрія
Спортивный директор "Александрии" Иван Телько поделился, как к ним перешел хавбек Владимир Шепелев.
"Мы понимаем, что это очень классный игрок. Нам был очень необходим такой футболист в центр поля. Руслан Петрович ни секунды не колебался, когда появилась такая возможность".
[Что будет влиять на продолжение сотрудничества] "Желание футболиста, что мы сможем предложить ему летом и где окажется "Александрия" после 30 тура. Постараемся сделать все, чтобы Владимир остался", – отметил функционер.
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После перехода в состав "горожан" Владимир провел в УПЛ 5 матчей и оформил гол+пас.
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Источник:UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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