В российско-украинской войне был убит бывший защитник ряда футбольных клубов Алексей Яблонский. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Он является воспитанником "Севастополя". Выступал за вторую команду “сине-белых”. Кроме этого до аннексии Россией Крымского полуострова играл за "Крымтеплицу" и "Мир" Горностаевка.

На его счету есть шесть матчей в первой Лиге Украины и два – в Кубке Украины.

После 2014 сыграл за семь крымских команд. В январе 2023 года завершил карьеру. Впоследствии отправился убивать украинцев, но ими же был ликвидирован.