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Воевал за Россию. Экс-футболист Севастополя убили на войне РФ против Украины

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Земля ему бетоном

Воевал за Россию. Экс-футболист Севастополя убили на войне РФ против Украины

Кримський вітер

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В российско-украинской войне был убит бывший защитник ряда футбольных клубов Алексей Яблонский. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Он является воспитанником "Севастополя". Выступал за вторую команду “сине-белых”. Кроме этого до аннексии Россией Крымского полуострова играл за "Крымтеплицу" и "Мир" Горностаевка.

На его счету есть шесть матчей в первой Лиге Украины и два – в Кубке Украины.

После 2014 сыграл за семь крымских команд. В январе 2023 года завершил карьеру. Впоследствии отправился убивать украинцев, но ими же был ликвидирован.

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Источник:
Кримський вітер
Опубликовал: Максим Кучер
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