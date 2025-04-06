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Показал класс. Гармаш отметился двумя красивыми голами за любительскую команду

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Показал класс. Гармаш отметился двумя красивыми голами за любительскую команду

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Бывший футболист "Динамо" Денис Гармаш сейчас выступает за любительскую команду "Лесное". Вчера, 5-го апреля, полузащитник отметился голом в матче 13-го тура Лиги Киевщины против "Софии" (6:0). Ему удался удар с отскока, под острым углом, в дальнюю девятку.

Уже сегодня, 6-го апреля, "Лесное" провел игру против "Колоса" (3:1) в рамках 11-го тура Любительской лиги. Одним из голов снова отметился Гармаш - с отскока замкнул длинную передачу Насонова.

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Напомним, Гармаш является воспитанником "Динамо", за которое провел 361 матч, забил 54 гола и отдал 45 результативных передач. Также играл за "Ризеспор", "Осиек" и "Металлист 1925".

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Денис Гармаш ФК Лесное
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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